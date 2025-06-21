На Ставрополье запустили модернизированный свинокомплекс за 1,1 млрд рублей
В Кочубеевском районе Ставропольского края Компания «Свинина Ставрополья» запустила в эксплуатацию модернизированный свиноводческий комплекс стоимостью 1,1 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Олега Борзова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Комплекс полностью обновлен и оснащен новейшими технологиями, что позволяет существенно повысить эффективность производства»,— отметил глава района.
Модернизированный свиноводческий комплекс сможет содержать на откорме 35 тыс. голов и производить ежегодно около 5 тыс. тонн мяса.