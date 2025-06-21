На Ставрополье запустили модернизированный свинокомплекс за 1,1 млрд рублей

В Кочубеевском районе Ставропольского края Компания «Свинина Ставрополья» запустила в эксплуатацию модернизированный свиноводческий комплекс стоимостью 1,1 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Олега Борзова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Комплекс полностью обновлен и оснащен новейшими технологиями, что позволяет существенно повысить эффективность производства»,— отметил глава района.

Модернизированный свиноводческий комплекс сможет содержать на откорме 35 тыс. голов и производить ежегодно около 5 тыс. тонн мяса.

Наталья Белоштейн