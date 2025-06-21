Компания «Алиа Групп» инициировала свое банкротство из-за долга в 31 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Алиа Групп», занимающегося производством мукомольной продукции и переработкой зерна кукурузы. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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В апреле 2025 года компания самостоятельно подала заявление о признании банкротства. На момент обращения общая задолженность по денежным обязательствам составила 31,4 млн руб. Предприятие не оспаривает размер долгов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алиа Групп» зарегистрировано в 2021 году в поселке Передовой, Изобильненского округа Ставропольского края. Основной вид деятельности — производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Учредители — Лиана Авдиенко и Артем Лазарев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2023 год составила 321,9 млн руб., прибыль — 8 млн руб.

Руководство компании указало, что погашение требований одного кредитора сделает невозможным расчеты с остальными. Обращение взыскания на имущество существенно осложнит хозяйственную деятельность организации. Суд установил признаки неплатежеспособности должника. Просроченная свыше трех месяцев задолженность превышает 2 млн руб. и остается непогашенной. Размер кредиторской задолженности превосходит активы предприятия, что подтверждает недостаточность имущества.

Временным управляющим назначен Мурат Бытдаев, член Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Рассмотрение дела по итогам процедуры наблюдения назначено на 25 ноября 2025 года. До этой даты управляющий должен представить отчет о деятельности, анализ финансового состояния должника, заключение о возможности восстановления платёжеспособности и реестр кредиторов.

На сайте предприятия указано, что ООО «Алиа групп» занимается комплекснои переработкой зерна кукурузы в продукты, предназначенные для использования в различных отраслях промышленности. Площадь производства более 4 га, объем переработки зерна около 3 тыс. тонн в месяц.



Тат Гаспарян