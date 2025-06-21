Главные новости за 21 июня. Кубань, Крым и Адыгея

Делегация движения «Талибан» договорилась на Петербургском международном экономическом форуме о направлении в российские регионы тысячи афганских специалистов, в том числе рабочие будут направлена на Кубань.

В Тихорецком районе Краснодарского края задержан 41-летний мужчина, который признался в убийстве своей 16-летней племянницы, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Краснодарский край подписал десятки инвестиционных соглашений на 470 млрд руб. в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Управление ФСБ по Краснодарскому краю обнаружило и закрыло нелегальные табачные цеха, изъяв немаркированной продукции на сумму свыше 1 млрд руб. По данным ведомства, подпольные предприятия полного цикла располагались в Краснодаре, а также в станицах Васюринской и Роговской.

В Сочи число пляжей с «синими флагами» достигло 57, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.