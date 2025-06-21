Сочи увеличил число пляжей с «синими флагами» до 57

В Сочи число пляжей с «синими флагами» достигло 57, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. На днях еще три пляжа получили этот статус после проверки аккредитующей организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

«Синий флаг» выдается зонам отдыха с чистой морской водой, развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса и безопасности.

Андрей Прошунин отметил, что количество пляжей с высшими знаками Минэкономразвития РФ может увеличиться. Мэр подчеркнул, что власти работают над созданием качественного и комфортного отдыха для жителей и гостей города.

Лия Пацан