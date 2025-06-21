Краснодарский край в рамках ПМЭФ заключил соглашения на 470 млрд рублей

Краснодарский край подписал десятки инвестиционных соглашений на 470 млрд руб. в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Контракты охватывают санаторно-курортную отрасль, агропромышленный комплекс и промышленность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Реализация проектов, по словам губернатора, создаст дополнительные рабочие места в регионе и поможет снизить уровень безработицы. Губернатор отметил, что президент накануне говорил об этой задаче на пленарном заседании. Также подписанные соглашения позволят увеличить налоговую базу края.

Глава региона поблагодарил партнеров за готовность к конкретному сотрудничеству.

Лия Пацан