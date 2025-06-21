На Кубани дядя задушил 16-летнюю племянницу и спрятал тело в лесу
В Тихорецком районе Краснодарского края задержан 41-летний мужчина, который признался в убийстве своей 16-летней племянницы, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю
По данным следствия, мать девушки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что девочку убил родной дядя.
По словам подозреваемого, вечером 19 июня он ехал с племянницей на автомобиле из Тихорецка в поселок Братский к родственникам. По дороге между ними произошла ссора — девушка критиковала финансовое положение семьи дяди. Разозлившись, мужчина свернул в лесополосу около хутора Ленинское-Возрождение, остановил машину, связал руки племянницы хомутами и задушил ее. Тело он перенес в лес и замаскировал ветками.
Чтобы отвести от себя подозрения, задержанный активно участвовал в поисках племянницы.
В ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся.
В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, следствие будет просить суд заключить его под стражу.
Расследование уголовного дела поставил на контроль руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов.