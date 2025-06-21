На Кубани дядя задушил 16-летнюю племянницу и спрятал тело в лесу

В Тихорецком районе Краснодарского края задержан 41-летний мужчина, который признался в убийстве своей 16-летней племянницы, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным следствия, мать девушки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что девочку убил родной дядя.

По словам подозреваемого, вечером 19 июня он ехал с племянницей на автомобиле из Тихорецка в поселок Братский к родственникам. По дороге между ними произошла ссора — девушка критиковала финансовое положение семьи дяди. Разозлившись, мужчина свернул в лесополосу около хутора Ленинское-Возрождение, остановил машину, связал руки племянницы хомутами и задушил ее. Тело он перенес в лес и замаскировал ветками.

Чтобы отвести от себя подозрения, задержанный активно участвовал в поисках племянницы.

В ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся.

В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, следствие будет просить суд заключить его под стражу.

Расследование уголовного дела поставил на контроль руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов.

Лия Пацан