Суд отправил под домашний арест бухгалтера ФК «Торпедо»

Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца бухгалтера футбольного клуба «Торпедо» Ирину Волкову. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города. Женщина проходит по делу об оказании влияния на результаты матчей через спортивного судью.

В рамках дела на этой неделе также были задержаны совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов. Всем троим вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Мужчины по решению суда были арестованы.

Подробности дела — в публикации «Ъ» «Возвращение с задержанием».