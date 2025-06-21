Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отправил под домашний арест бухгалтера ФК «Торпедо»

Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца бухгалтера футбольного клуба «Торпедо» Ирину Волкову. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города. Женщина проходит по делу об оказании влияния на результаты матчей через спортивного судью.

В рамках дела на этой неделе также были задержаны совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов. Всем троим вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Мужчины по решению суда были арестованы.

Подробности дела — в публикации «Ъ» «Возвращение с задержанием».

Новости компаний Все