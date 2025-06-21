Сечин: США не согласятся на снижение потолка цен на российскую нефть

Предложение Евросоюза (ЕС) снизить потолок цен на российскую нефть до $45 негативно повлияет на нефтяной экспорт США, поэтому они на него не согласятся, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он заявил об этом во время выступления на ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Сечин со ссылкой на западных экспертов уточнил, что с начала 2023 года Европа закупила российской нефти на более чем €20 млрд. ЕС стал четвертым по объему покупателем. Глава «Роснефти» убежден, что ЕС ввел потолок цен, чтобы дешевле покупать российскую нефть.

Потолок цен на российскую цен установлен с декабря 2022 года. Его ввели страны G7, Евросоюз и Австралия. Компании из этих стран могут транспортировать или страховать российскую нефть только при цене ниже $60 за баррель. Bloomberg писало, что США не поддерживают снижение потолка цен.

О выступлении Игоря Сечина — в материале «Ъ» «Война за энергонезависимость».