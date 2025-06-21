Сечин: США не согласятся на снижение потолка цен на российскую нефть
Предложение Евросоюза (ЕС) снизить потолок цен на российскую нефть до $45 негативно повлияет на нефтяной экспорт США, поэтому они на него не согласятся, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он заявил об этом во время выступления на ПМЭФ.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Господин Сечин со ссылкой на западных экспертов уточнил, что с начала 2023 года Европа закупила российской нефти на более чем €20 млрд. ЕС стал четвертым по объему покупателем. Глава «Роснефти» убежден, что ЕС ввел потолок цен, чтобы дешевле покупать российскую нефть.
Потолок цен на российскую цен установлен с декабря 2022 года. Его ввели страны G7, Евросоюз и Австралия. Компании из этих стран могут транспортировать или страховать российскую нефть только при цене ниже $60 за баррель. Bloomberg писало, что США не поддерживают снижение потолка цен.
О выступлении Игоря Сечина — в материале «Ъ» «Война за энергонезависимость».