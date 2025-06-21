Сечин: ЕС ввел потолок цен, чтобы дешевле покупать российскую нефть

Евросоюз (ЕС) в попытках снизить потолок цен на российскую нефть на самом деле хочет повысить эффективность своих закупок из России, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он поднял эту тему во время выступления на энергетической панели ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Полагаю, что реальной целью является стремление Евросоюза повысить эффективность своих закупок из России, а не снизить доходы российского бюджета, как публично декларировалось»,— сказал господин Сечин.

Он отметил, что с начала 2023 года ЕС закупила российской нефти более чем на €20 млрд, став четвертым по объему покупателем. Глава «Роснефти» уверен, что США не согласятся на снижение потолка цен, потому что это негативно повлияет на рентабельность их нефтяного экспорта.

В июне Еврокомиссия предложила снизить потолок цен на нефть из РФ до $45 за баррель. По данным Bloomberg, США не поддерживают изменение потолка цен.

О выступлении Игоря Сечина — в материале «Ъ» «Война за энергонезависимость».