Главные новости к утру 21 июня

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 23 июня прилетит в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщил NBC News.

В Иране в результате израильского удара погиб подросток, еще два человека пострадали. В Израиле в результате атаки со стороны Ирана загорелся жилой дом.

Роспотребнадзор сообщил, что радиационный фон в Дагестане после удара Израиля по атомному объекту в иранском Натанзе находится в норме.

Аэропорты Казани и Тамбова приостанавливали работу. В Татарстане, Мордовии, Ивановской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях объявляли угрозу атаки БПЛА.