Аэропорт Казани возобновил работу

Росавиация сообщила, что аэропорт Казани возобновил прием и отправку воздушных судов. Ограничения действовали почти четыре часа.

«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана»,— говорится в сообщении Росавиации.

Ранее работу также приостанавливал аэропорт Тамбова. Ограничения действовали два часа.

С начала ночи в Татарстане, Мордовии, Ивановской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях объявляли угрозу атаки БПЛА.