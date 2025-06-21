Аэропорт Казани возобновил работу
Росавиация сообщила, что аэропорт Казани возобновил прием и отправку воздушных судов. Ограничения действовали почти четыре часа.
«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана»,— говорится в сообщении Росавиации.
Ранее работу также приостанавливал аэропорт Тамбова. Ограничения действовали два часа.
С начала ночи в Татарстане, Мордовии, Ивановской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях объявляли угрозу атаки БПЛА.