Попова: радиационный фон в Дагестане находится в норме

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после удара Израиля по атомному объекту в иранском Натанзе замеры радиационного фона в Дагестане проводятся каждые два часа. Она уточнила, что радиационного загрязнения не зафиксировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На сегодняшний день эти замеры показывают результаты, свидетельствующие о соответствии всех замеров санитарным требованиям. Но мы будем продолжать, пока не стабилизируется ситуация»,— сказала Анна Попова ТАСС в кулуарах ПМЭФ.

Как уточнила глава Роспотребнадзора, мониторинг необходим из-за того, что атомный объект находится на расстоянии менее 1 тыс. километров от границы с Россией. По ее словам, получать информацию о последствиях аварии оперативно по-прежнему невозможно.

С 13 июня Израиль ведет операцию «Нация как лев», в рамках которой наносит удары в том числе по объектам иранской ядерной программы. В результате атаки на центр по обогащению урана в Натанзе произошла утечка радиоактивных веществ. Власти Ирана заявляли, что утечка не распространилась во внешнюю среду.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «К иранскому атому подобрали калибр».

Петр Бузлаев