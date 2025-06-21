Армия Израиля заявила о новой атаке на Иран

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС страны нанесли серию ударов по территории Ирана. Ранее Иран также нанес ракетные удары по территории Израиля.

«Израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам хранения ракет и пусковой инфраструктуры в центральной части Ирана»,— говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Иранское агентство Tasnim пишет, что одна из ракет попала в жилое здание. Погиб подросток, еще два человека пострадали.

The Times of Israel передает, что в результате падения обломков ракеты, запущенной с территории Ирана, поврежден жилой дом в центральной части страны. Начался пожар. Экстренные службы страны не получали сообщений о пострадавших.

Подробнее — в материале «Ъ» «К иранскому атому подобрали калибр».

Петр Бузлаев