NBC News: глава МИД Ирана встретится с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 23 июня прилетит в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказала журналистка NBC News Андреа Митчелл после интервью с господином Аракчи. Ранее Axios со ссылкой на источники также писало о вероятном визите Аббаса Аракчи в Москву.

«Он (Аббас Аракчи,— "Ъ") сказал, что планирует отправиться в Москву в понедельник, чтобы встретиться с Владимиром Путиным»,— сказала Андреа Митчелл в эфире NBC News. Полная версия интервью с главой МИД Ирана пока не опубликована.

По словам журналистки, в разговоре с ней Аббас Аракчи также допустил, что США использовали переговоры с Ираном для прикрытия подготовки атак со стороны Израиля. Министр добавил, что Тегеран потерял доверие к Вашингтону и вряд ли вернется к диалогу до тех пор, пока Израиль не прекратит удары.

Подробнее — в материале «Ъ» «К иранскому атому подобрали калибр».

Петр Бузлаев