журнал «Деньги»

Январь. Деньги 2.0

Первый номер 2009 года стал одновременно первым и пока единственным в России журналом, сделанным целиком по технологии social media. А потому и работа над ним шла совсем не в традиционном для редакции режиме и заняла почти четыре месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Проект «Напечатай свои "Деньги"» стартовал с обращения к интернет-аудитории с просьбой присылать темы, которые, по ее мнению, должны найти отражение на страницах журнала. За две недели, отведенные на это, было прислано почти 170 заявок. На втором этапе все желающие могли голосовать на сайте проекта за понравившиеся им темы. В результате осталось 14 тем, собравших наибольшее число голосов, они и составили так называемую карту номера.

Дальше началось самое интересное, потому что сетевые авторы тем-лидеров превратились в авторов традиционного СМИ.

С той разницей, что свои материалы они сдавали не в редакционный портфель, а на сайт, где их обсуждали и редактировали в открытом режиме. Настоящим потрясением для главного редактора «Денег» Сергея Яковлева стало то, что ни один из них не нарушил дедлайн. Итогом четырехмесячных мучений стал номер журнала, сделанный виртуальной редакцией. Все его авторы получили в бухгалтерии ИД реальные гонорары.

Главным редактором газеты «Коммерсантъ» назначен Азер Мурсалиев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азер Мурсалиев в 2006 году

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ Азер Мурсалиев в 2006 году

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Азер Мурсалиев окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Работал в бакинской газете «Вышка», «Комсомольской правде», «Московских новостях».

В «Ъ» пришел в 1996 году, работал политическим обозревателем в журнале «Коммерсантъ». В 1997 году возглавил отдел внешней политики газеты «Коммерсантъ-Daily». С сентября 2005 года заместитель главного редактора газеты.

18 мая. Журнал «Огонёк»

18 мая 2009 года ИД «Коммерсантъ» выпустил первый после перерыва номер журнала «Огонёк», права на который были приобретены им в марте. Главным редактором остался Виктор Лошак, возглавляющий издание с 2003 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В своей колонке в первом номере он написал: «Нам помогли вытянуть счастливый билет — журнал стал частью самого, пожалуй, профессионального издательского дома в стране. История совершила круг длиною в век: журнал начинал как часть деловых "Биржевых ведомостей", а через 110 лет оказался изданием "Коммерсанта". Так бывает». С 14 сентября «Огонёк» выходит в новом формате, частично вернув себе облик 40-х годов прошлого века.

Виктор Лошак окончил филологический факультет Одесского университета. Работал в одесских, потом московских СМИ. С 1993 года — главный редактор еженедельника «Московские новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В октябре 2003 года назначен главным редактором «Огонька», однако уже в ноябре 2004 года покинул пост, не согласившись с новой концепцией издания. Вновь возглавляет «Огонёк» с июня 2005 года.

Осенний выпуск журнала Citizen K готовила ответственный секретарь издательского дома и главный редактор журнала Weekend Елена Нусинова.

Колесо обозрения

7 апреля 2009 года в «Коммерсанте» под заголовком «Владимир Путин отчитался как отчитал» вышла тысячная статья спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова о Владимире Путине. Он начал описывать в газете жизнь и деятельность своего героя с его первых робких шагов на церемонии инаугурации (репортаж «Путин появился в полночь»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Колесников (слева) и Владимир Путин (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Колесников (слева) и Владимир Путин (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С 2001 года Андрей входил (а иногда, судя по фото, въезжал) в так называемый кремлевский пул, вел практически ежедневную хронику всех протокольных мероприятий и неформальных встреч президента, объехал за главой государства всю Россию от Калининграда до Хабаровска, а также страны зарубежья разной дальности.

Он не оставил своего подопечного и в трудную минуту — когда тот сменил президентский пост на премьерский. Согласно подсчетам информационного центра «Ъ», за время своей работы на околопрезидентском посту Андрей употребил слово «Путин» свыше 13 тыс. раз, и все свидетельствует о том, что это далеко не предел.

Куксо обозрения

Если Андрей Колесников живописует образ Владимира Путина широкими полотнами, то художник Константин Куксо, рисующий для журнала «Власть», обходится тонкими штрихами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рисунок: Константин Куксо Рисунок: Константин Куксо Рисунок: Константин Куксо Рисунок: Константин Куксо Рисунок: Константин Куксо Следующая фотография 1 / 5 Рисунок: Константин Куксо Рисунок: Константин Куксо Рисунок: Константин Куксо Рисунок: Константин Куксо Рисунок: Константин Куксо

Его шаржи в рубрике «Вопрос недели» нередко становятся самыми точными ответами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

журнал «Власть»

Июнь. Россия в ожидании суда

15 июня «Власть» опубликовала статью Михаила Ходорковского (объявлен иностранным агентом) «Россия в ожидании суда», в которой автор предложил радикально изменить российскую судебную систему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Максимов / Коммерсантъ Фото: Василий Максимов / Коммерсантъ

Редакция также обратилась к известным российским юристам с просьбой прокомментировать статью. Многие отказались (Юрий Чайка, Вячеслав Лебедев, Антон Иванов и др.), но дискуссия все же получилась, так как нашлись и те, кто не побоялся вступать в публичную полемику с заключенным (Тамара Морщакова, Валерий Зорькин, Виктор Илюхин, Анатолий Кучерена и др.).

За статью Ходорковскому (объявлен иноагентом), как внештатному автору, полагался гонорар.

Правда, поначалу с этим возникли проблемы: еще в Читинском СИЗО Ходорковскому (объявлен иноагентом) исполнилось 45 лет, и адвокаты были уверены, что его паспорт недействителен. Заплатить официально гонорар человеку, не имеющему паспорта, невозможно. Позже выяснилось, что новый паспорт Ходорковскому (объявлен иноагентом) в СИЗО все же сделали, зато он оказался бомжом: из читинского СИЗО его выписали, а в московском СИЗО №1 («Матросская Тишина») не зарегистрировали.

Пришлось в авторском договоре писать вместо регистрации адрес фактического местонахождения. Так, с трудом, но «Власть» все же смогла начислить Ходорковскому (объявлен иноагентом) 9000 руб. Гонорар, составивший с вычетом подоходного налога 7830 руб., Ходорковский (объявлен иноагентом) попросил перевести в лицей «Подмосковный», что и было сделано.

Рерайтерская коллекция-2

За годы, прошедшие со времени публикации первой «рерайтерской коллекции» (см. главу «1996»), в изданиях ИД «Коммерсантъ» было не опубликовано много всего интересного. Пришло время восполнить этот досадный пробел.

Мосгордумцы пришли к выводу, что все не так плохо, как планировалось ранее.

Прогнозная цена на нефть в 2004 году на $7 превысит прогнозируемую цену и составит $29 за баррель.

Было ровно 12 часов пополудни.

Директор предприятия Вячеслав Орлов считает, что меры, предложенные господином Игнатенко, могут несколько активизировать деловую активность на городских свалках.

По информации «Ъ», полученной из источников в кругах, близких к рынку ритуальных услуг...

Московская биржа цветных металлов, используя свои складские возможности и потенциал учредителей-предприятий, начала ракручивать схему, в просторечии именуемую консигнацией.

Землетрясение поднимает в воздух тучи пыли, которые образуют пылевые облака.

Сказалось ощущение исчерпания резервов сохранения темпов роста котировок ГКО.

В палате интенсивной терапии есть все приборы, необходимые для поддержания жизни больного в критическом состоянии.

Появились и апоплексические предсказания.

В столицу Сибирского федерального округа на встречу с коллегами и главой администрации президента РФ приехали, не считая сибирского полпреда Леонида Драчевского, четверо представителей президента — Виктор Черкесов (Северо-Западный округ), Сергей Кириенко (Приволжский округ) и Петр Латышев (Уральский округ), которые прислали вместо себя своих первых заместителей.

В результате недельной проверки было найдено 3 млн рублей нецелевых растрат.

Компания обнародовала стратегическую схему действий, которая позволит ей стать лидером мирового рынка никеля, способным получать убытки даже при падении цен.

На место происшествия оперативно прибыли все оперативные службы.

С тех пор в бухгалтерских книгах появились выдранные страницы.

К гостям вышла сменившая сценический макияж на вечерний наряд Анастасия Волочкова.

Он был допрошен в качестве следователя.

Сорок минут пролетели как полчаса.

«Более того,— добавила Светлана Большакова,— от этого следователя, подбросившего патроны, разило спиртным. Но нам не разрешили это зафиксировать на видеопленке».

Трое вымогателей скончались на месте, но одному из них удалось сбежать.

Чашу весов переполнили последние действия родезийского лидера.

Двор здания выходит во двор 2-й городской гимназии.

Не надо реанимировать уже пройденные овраги в постконфликтном строительстве.

Ни звуков выстрелов, ни самого убийцу никто не видел.

Крики о помощи услышал проходивший мимо находившийся в свободное от службы время в форменном обмундировании милиционер роты патрульнопостовой службы 18-го отделения милиции.

Представители армянской диаспоры в США на каждом шагу сталкиваются то с культурным шоком, то с материальными затруднениями.

Все зависит от того, на какое число выпадает Рождество.

Коммерсантъ-Недвижимость

Представленные на этом развороте двадцать человек начали работать в «Ъ» в те незапамятные времена, когда он занимал скромный офис на Хорошевском шоссе. После этого они меняли место работы всего один раз: когда «Ъ» переехал на улицу Врубеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ирина Хачатурян (слева) и Ольга Минина Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Сергей Смолин (слева) и Василий Шапошников Фото: Дмитрий Лебедев / Василий Шапошников / Коммерсантъ Александр Плотников (слева) и Герман Митрофанов Фото: Валерий Мельников / Сергей Киселев / Коммерсантъ Наталья Осмоловская (слева) и Елена Нусинова Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Вероника Куцылло (объявлена иноагентом) и Лев Амбиндер Фото: Юрий Мартьянов / Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Алексей Герасимов (слева) и Сергей Минаев Фото: Дмитрий Лебедев / Валерий Мельников / Коммерсантъ Максим Ковальский и Елена Гах Фото: Сергей Михеев / Валерий Мельников / Коммерсантъ Владислав Дорофеев (слева) и Сергей Авинкин Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Петр Холобаев и Марина Мединская Фото: Валерий Мельников / Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Алексей Кондратьев (слева) и Леонид Вайнер Фото: Валерий Мельников / Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 10 Ирина Хачатурян (слева) и Ольга Минина Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Сергей Смолин (слева) и Василий Шапошников Фото: Дмитрий Лебедев / Василий Шапошников / Коммерсантъ Александр Плотников (слева) и Герман Митрофанов Фото: Валерий Мельников / Сергей Киселев / Коммерсантъ Наталья Осмоловская (слева) и Елена Нусинова Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Вероника Куцылло (объявлена иноагентом) и Лев Амбиндер Фото: Юрий Мартьянов / Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Алексей Герасимов (слева) и Сергей Минаев Фото: Дмитрий Лебедев / Валерий Мельников / Коммерсантъ Максим Ковальский и Елена Гах Фото: Сергей Михеев / Валерий Мельников / Коммерсантъ Владислав Дорофеев (слева) и Сергей Авинкин Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Петр Холобаев и Марина Мединская Фото: Валерий Мельников / Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Алексей Кондратьев (слева) и Леонид Вайнер Фото: Валерий Мельников / Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Все они, за единственным исключением, работают в издательском доме до сих пор. Исключение составил Алексей Кондратьев. Он ушел в 2008 году, но упоминается и цитируется в редакции настолько часто, что заслуживает по крайней мере звания почетного гражданина «Ъ». Имена верных твердознаковцев сознательно приводятся без указания должностей.