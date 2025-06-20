Инвестиции в экономику Кубани выросли на 16% и достигли 1,12 трлн рублей

Краснодарский край по итогам 2024 года привлек 1,12 трлн руб. инвестиций, что на 16% больше, чем годом ранее. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным властей, Кубань вошла в шестерку российских регионов с наибольшим объемом инвестиций и заняла третье место по темпам их роста. Сейчас в крае реализуется более 550 крупных проектов общей стоимостью 4 трлн руб. — в сферах энергетики, логистики, сельского хозяйства, санаторно-курортной отрасли и обрабатывающей промышленности.

В рамках ПМЭФ-2025 заключены соглашения о создании пяти импортозамещающих производств, новых гостиниц, туристического и креативно-производственного кластеров. Также модернизируют Афипский НПЗ, обновят ТЭС «Ударную» в Крымском районе и портовую инфраструктуру в Новороссийске и Тамани. В Новороссийске появится первый в стране глубоководный терминал до 2027 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что делегация Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым во второй день проведения ПМЭФ заключила соглашения почти на 250 млрд руб.

Анна Гречко