Четыре человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 138 боеприпасов и 66 беспилотников. В результате пострадали четверо мирных жителей. Разрушения получили десять домов, 16 транспортных средств, два предприятия и линии электропередачи. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселкам Политотдельский и Октябрьский, селам Ближнее, Николаевка и Отрадное ударили шестью БПЛА, четыре из которых были сбиты системой ПВО. В результате атаки беспилотника в селе Отрадное ранены двое местных жителей. Оба пострадавших находятся в областной клинической больнице. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. В поселке Политотдельский повреждены два грузовых автомобиля, в селе Отрадное — «Газель».

В Валуйском округе город Валуйки, села Двулучное, Тогобиевка и Кукуевка атакованы четырьмя беспилотниками. В селе Двулучное ранен мирный житель. Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. На месте атаки повреждены частный дом и легковой автомобиль. Сегодня утром в результате удара беспилотника повреждена линия электропередачи — часть жителей города Валуйки временно остается без света. Аварийные службы приступили к восстановлению.

В Волоконовском районе села Борисовка и Грушевка, а также хутор Плотовка подверглись атакам четырех БПЛА. На хуторе Плотовка поврежден легковой автомобиль. Ночью в селе Грушевка разрушения получили частный дом и легковой автомобиль, на хуторе Екатериновка — забор и гараж на территории частного домовладения.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, селам Дроновка, Мокрая Орловка, Почаево, Пороз и Сподарюшино был произведен один обстрел с применением четырех боеприпасов и пяти беспилотников. В Грайворонскую ЦРБ обратилась местная жительница, которая 17 июня получила баротравму в результате атаки БПЛА в Грайвороне. Ей была оказана медицинская помощь, пострадавшая отпущена на амбулаторное лечение. Вечером в Грайвороне в результате детонации боеприпаса было повреждено здание одного из предприятий.

Над Ивнянским районом системой ПВО сбит беспилотник, обошлось без последствий.

Над Красногвардейским районом сбит дрон самолетного типа. Последствий и пострадавших нет.

В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье выпущено 133 боеприпаса в ходе 23 обстрелов и совершены атаки 22 БПЛА, один из которых был сбит. В поселке Красная Яруга от удара беспилотника загорелось бытовое помещение на территории производственного предприятия — пожар потушили спасатели. Также повреждены два автомобиля.

Над Новооскольским округом системой ПВО сбиты два дрона самолетного типа. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Над Прохоровским районом системой ПВО сбит один БПЛА самолетного типа. Последствий не зафиксировано.

В Ракитянском районе поселки Пролетарский и Ракитное, а также село Борисполье атакованы семью беспилотниками, три из которых сбиты. В селе Борисполье ранен местный житель. Пострадавший находится в городской больнице №2 в обцлентре. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Также было повреждено два частных дома и легковой автомобиль. В поселке Ракитное разрушения получили коммерческий объект и два легковых автомобиля.

В Старооскольском городском округе в районе села Роговатое в результате атаки беспилотника повреждено здание сельхозпредприятия. Также над округом было сбито два БПЛА самолетного типа.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Мешковое, Вознесеновка, Нижнее Березово-Второе и Ржевка нанесены удары десяти БПЛА, из которых три сбиты и подавлены. В селе Безлюдовка в результате попадания одного артиллерийского снаряда повреждены три частных дома и линия электропередачи. Сегодня ночью в городе Шебекино и в селе Ржевка повреждены по одному частному дому и легковому автомобилю. Рано утром в селе Доброе от ударов беспилотников на территории частного домовладения повреждены жилой дом и два легковых автомобиля, в селе Нижнее Березово-Второе — два гаража и один автомобиль.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали три человека. Разрушения получили четыре частных дома и шесть транспортных средств.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова