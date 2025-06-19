Три человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 90 боеприпасов и 66 беспилотников. В результате пострадали три мирных жителя. Разрушения получили четыре частных дома и шесть транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом, Борисовским, Корочанским и Прохоровским районами система ПВО сбила по одному беспилотнику, над Белгородским районом — два, над Ракитянским — девять. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки и Долгое ударили восемью беспилотниками. В селе Долгое повреждена линия электропередачи. Жители села временно остаются без света.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Глотово, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Пороз выпустили пять снарядов в ходе двух артобстрелов. Также населенные пункты атаковали четырьмя беспилотниками. Последствий нет.

В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга, Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпустили 85 боеприпасов в ходе 17 обстрелов и совершили атаки с помощью 16 БПЛА. В райцентре поврежден забор частного домовладения.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Доброе, Маломихайловка, Мешковое, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Бабенков подверглись ударам 23 беспилотников. За день в округе пострадали три мирных жителя. Первый был ранен в результате детонации взрывного устройства в Шебекине. Он находится в горбольнице №2 в облцентре. Второй мирный житель получил минно-взрывную травму от удара FPV-дрона по многоквартирному дому. Он отпущен на амбулаторное лечение. В доме повреждены фасад, остекление и газовая труба. Третий пострадавший был ранен в районе села Маломихайловка в результате атаки дрона на легковушку. После обследования медики отпустили его домой. Машина получила разрушения. В селе Белянка поврежден корпус сельхозпредприятия. Сегодня ночью и рано утром из-за ударов БПЛА в селе Новая Таволжанка горел частный дом, в селе Вознесеновка повреждены грузовик и забор частного домовладения, в селе Нижнее Березово-Второе — частный дом, два автомобиля и хозпостройка, в селе Доброе — входная группа частного дома и машина, в селе Маломихайловка — «Газель». Также утром в округе произошло аварийное отключение электроэнергии: без света остаются село Сурково, а также частично села Белянка, Первое Цепляево и хутор Знаменка.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области один человек погиб и пятеро пострадали. Повреждения установлены в пяти частных домовладениях и 14 транспортных средствах.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова