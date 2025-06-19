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Два мирных жителя ранены из-за атаки БПЛА в Белгородском районе

В селе Отрадное Белгородского района Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

БПЛА атаковал автомобиль «Газель», в котором находилось двое мужчин, получивших ранения. Их доставили в Октябрьскую районную больницу, где была оказана первая помощь. Для дальнейшего лечения пострадавших отправили в областную клиническую больницу.

В результате атак дронов сегодня пострадали еще два мирных жителя — в селе Двулучное Валуйского округа и селе Борисполье Ракитянского района.

Анна Швечикова

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