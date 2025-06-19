Главные новости за 19 июня. Ростов-на-Дону и область

Южный окружной военный суд приговорил 36-летнего жителя Севастополя Сергея Кучеренко к 17 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку к теракту.

Поезд «Москва—Феодосия», который следует через Ростовскую область, с 19 июня будет ходить чаще. Перевозчик планирует увеличить частоту курсирования поезда до трех раз в четыре дня. Ранее рейс отправлялся раз в четыре дня.

В одном из гаражных кооперативов Батайска силовики обнаружили майнинговую ферму, которая незаконно подключилась к сетям и воровала электричество. Сотрудники сетевой компании произвели замер и установили, что совокупный объем незаконно потребленной электроэнергии превысил 480 тыс. кВт/ч.

Экс-игрок «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов может присоединиться к мадридскому «Реалу». Полузащитника турецкого «Бешикташа» рассматривают как часть сделки по обмену левого защитника «Реала» испанца Франа Гарсию.

ВС РФ уничтожили над Ростовской областью 19 июня 15 беспилотников: пять — этой ночью, утром, днем — три и еще один.

В Ростове-на-Дону сотрудники Госавтоинспекции составили 41 протокол в отношении водителей такси, которые нарушили ПДД. Нарушителей привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством при наличии неисправностей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), за отсутствие страховки (ст. 12.37 КоАП РФ) за управление транспортным средством без диагностической карты (ч. 1.1. ст. 12.5 КоАП РФ) и за отсутствие путевого листа (ст. 12.3 КоАП РФ).