В Ростове в отношении водителей такси составили 41 протокол

В Ростове-на-Дону сотрудники Госавтоинспекции составили 41 протокол в отношении водителей такси, которые нарушили ПДД. Рейды проводились 16-19 июня, сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Нарушителей привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством при наличии неисправностей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), за отсутствие страховки (ст. 12.37 КоАП РФ) за управление транспортным средством без диагностической карты (ч. 1.1. ст. 12.5 КоАП РФ) и за отсутствие путевого листа (ст. 12.3 КоАП РФ).

Мария Хоперская