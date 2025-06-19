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На Дону жителя Севастополя осудили на 17 лет за государственную измену

Южный окружной военный суд приговорил 36-летнего жителя Севастополя Сергея Кучеренко к 17 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку к теракту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что Кучеренко начал сотрудничать со спецслужбой Украины в апреле 2022 года. Фигурант получил сведения о местонахождении тайника, где хранились компоненты самодельного взрывного устройства, которое ему надлежало собрать.

«Мужчина осуществлял наблюдение за объектом, после чего отправился к тайнику, намереваясь забрать его содержимое, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов»,— рассказали в ведомстве

Сергей Кучеренко признан виновным по уголовным статьям «Государственная измена» и «Приготовление к совершению террористического акта». Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшихся – в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Белоштейн

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