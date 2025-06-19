В Батайске майнинговую ферму заподозрили в краже электричества

В одном из гаражных кооперативов Батайска силовики обнаружили майнинговую ферму, которая незаконно подключилась к сетям и воровала электричество. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь ГУ МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сотрудники сетевой компании произвели замер и установили, что совокупный объем незаконно потребленной электроэнергии превысил 480 тыс. кВт/ч»,— отметила госпожа Волк.

Помимо этого, у фигурантов изъяты 13 установок для добычи криптовалюты, сим-карты с интернет-роутером, камера видеонаблюдения с флеш-накопителем, а также прибор учета электроэнергии.

От действий криптовалютчиков пострадали и местные жители — в многоквартирных домах Батайска наблюдалось снижение электричества, а у некоторых горожан вышла из строя бытовая техника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн