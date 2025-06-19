В Батайске майнинговую ферму заподозрили в краже электричества
В одном из гаражных кооперативов Батайска силовики обнаружили майнинговую ферму, которая незаконно подключилась к сетям и воровала электричество. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь ГУ МВД России Ирина Волк.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Сотрудники сетевой компании произвели замер и установили, что совокупный объем незаконно потребленной электроэнергии превысил 480 тыс. кВт/ч»,— отметила госпожа Волк.
Помимо этого, у фигурантов изъяты 13 установок для добычи криптовалюты, сим-карты с интернет-роутером, камера видеонаблюдения с флеш-накопителем, а также прибор учета электроэнергии.
От действий криптовалютчиков пострадали и местные жители — в многоквартирных домах Батайска наблюдалось снижение электричества, а у некоторых горожан вышла из строя бытовая техника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.