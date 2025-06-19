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Поезд в Феодосию через Ростовскую область будет ходить чаще с 19 июня

Поезд «Москва—Феодосия», который следует через Ростовскую область, с 19 июня будет ходить чаще. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика — железнодорожной компании «Гранд сервис экспресс».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что перевозчик планирует увеличить частоту курсирования поезда до трех раз в четыре дня. Ранее рейс отправлялся раз в четыре дня.

В Ростовской области поезд останавливается на следующих станциях: Сулин, Шахтная, Новочеркасск и Ростов-Главный.

Мария Хоперская

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