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Бывший игрок «Ростова» может присоединиться к мадридскому «Реалу»

Экс-игрок «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов может присоединиться к мадридскому «Реалу». Об этом пишет ряд источников, в том числе Vesti.kz.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации портала, полузащитника турецкого «Бешикташа» рассматривают как часть сделки по обмену левого защитника «Реала» испанца Франа Гарсию.

Казахстанец перешел в «Ростов» в январе 2019 года, но уже летом 2020 года присоединился к московскому ЦСКА. Тем временем в итальянской Серии А выступает узбекистанец Элдор Шомуродов, выступавший за «Ростов» с 2017 по 2020 годы.

Константин Соловьев

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