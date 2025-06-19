Делегация Краснодарского края в первый день работы ПМЭФ-2025 заключила 12 инвестиционных соглашений общей стоимостью свыше 58 млрд руб. Часть касается развития промышленности: на создание и расширение пяти импортозамещающих производств направят 6,2 млрд руб. Проекты реализуют в Северском районе, Краснодаре, Армавире и Белореченске. В курортной отрасли подписаны трехсторонние договоры с инвесторами и главами муниципалитетов. В результате их выполнения появятся три новых премиальных объекта для отдыха и оздоровления в Горячем Ключе, Мостовском районе и Кабардинке, а в Анапе построят три новых пятизвездочных отеля и детский лагерь. Экономист, эксперт по финансовым рынка Ольга Гогаладзе считает, что Кубань формирует многопрофильную экономику, что является сигналом для инвесторов.

Ольга Гогаладзе

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«Подписание Краснодарским краем соглашений на 58 млрд руб. в первый день ПМЭФ-2025 показывает: регион стремится сформировать многопрофильную экономику. Раньше Кубань ассоциировалась с сельским хозяйством и туризмом. Теперь акцент смещается на промышленность, технологии и инфраструктуру.

Половина из заключенных соглашений касается реального сектора — производство товаров и оборудования. Среди проектов — выпуск медицинских изделий, солнечных панелей, жаропрочной посуды, беспилотников и мебельной фурнитуры.

В условиях санкций и нестабильной внешней среды такие вложения помогают закрыть внутренние потребности региона, снизить зависимость от импорта и создать рабочие места.

Инвесторы получают поддержку через финансовые механизмы. Это льготные займы Фонда развития промышленности под 0,1% годовых и субсидии до 30% на капитальные затраты. Эти меры снижают риски на старте проектов и создают условия для возвращения капитала в виде налогов.

Курортная отрасль по-прежнему остается важной частью экономики. Это подтверждают вложения 43 млрд руб. в новые отели и оздоровительные комплексы в Краснодарском крае.

Проекты ориентированы на внутренний спрос: загрузка гостиниц в сезоне близка к 100%, а количество туристов продолжает расти. Туризм остается стабильным источником занятости и налоговых поступлений.

Подписанное соглашение с Ростовской областью о развитии креативных индустрий — шаг в сторону поддержки человеческого капитала. Это может помочь удержать молодежь в регионе, развивать малый бизнес и культурную среду.

Краснодарский край предлагает сочетание факторов: благоприятный климат, удобное географическое положение, развитую инфраструктуру и активные инвестиции в регион. Это создает позитивные ожидания на горизонте 5–7 лет и может стать примером для других регионов.

Если край сохранит текущую динамику, то это будет значить увеличение инвестиций, появления новых проектов, которые будут интересны профессиональным и частным инвесторам».