Минстрой продлит срок сдачи более тысячи новостроек до второй половины 2025 года

Действие моратория на штрафы для застройщиков жилья за задержку передачи квартир дольщикам продлят на вторую половину 2025 года. Сроки строительства будут увеличены для 1,4 тыс. проектов. Об этом министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин рассказал «РИА Недвижимость» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам господина Файзуллина, текущая распроданность новостроек с вводом в 2026 году достигает 31%. Приток средств, вошедший в строительную сферу от дольщиков за 2025 год, оценивается в 700-800 млрд руб. При этом в Минстрое считают, что для устойчивой работы системы необходим прирост в 1,6-1,8 трлн руб.

Продление моратория на штрафы предполагает возможность для застройщиков сдвинуть сроки сдачи проектов и тем самым снять с себя часть финансовых проблем, пояснил глава Минстроя.

Ирек Файзуллин добавил, что текущая ситуация на рынке нового жилья «не может не вызывать беспокойства». «Высокая ставка диктует свои процессы выживания организаций. Но сегодня пока находится в стабильном состоянии»,— подчеркнул министр.

По данным Росстата, в мае 2025 года было сдано 5,9 млн кв. м жилья (-17% в годовом выражении). Снижение объемов сдачи фиксируется второй месяц подряд. В апреле оно составило 7,4%.

Согласно исследованию Единого ресурса застройщиков, в 28 российских регионах существуют повышенные риски наступления перепроизводства новостроек. В числе таких субъектов оказались Краснодарский край, Ленинградская, Свердловская и Новосибирская области.

Подробности — в материале «Ъ» «Расстроились не на шутку».

Степан Мельчаков