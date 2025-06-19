Экс-премьер Киргизии потребовал особого статуса для ее граждан в России

Глава Торгово-промышленной палаты Киргизии, бывший премьер-министр Темир Сариев считает, что граждане республики должны иметь особый статус в России. Он обосновал это тем, что «в самое тяжелое время» страны были вместе.

Он напомнил, что после начала военной операции на Украине первой страной, которая «протянула руку» России, была Киргизия. «Это побуждает Россию считать КР (Кыргызскую Республику) самым надежным партнером и в бизнесе, и в политике. Надежность — штука очень редкая, дефицитная»,— сказал господин Сариев (цитата по 24.KG).

В апреле послу РФ в Бишкеке Сергею Вакунову вручили ноту в связи с массовыми задержаниями граждан Киргизии в Москве. Причиной стал рейд правоохранительных органов в банном комплексе «Бодрость». На появившихся в соцсетях кадрах силовики били мужчин ногами и заставляли идти на коленях. МИД Киргизии потребовал проверить действия силовиков. В МВД России утверждают, что противоправных действий в отношении посетителей бани не совершали. МИД РФ заявил, что задержанных в бане подозревают в связях с радикалами.