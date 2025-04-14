МВД не считает противоправным задержание мигрантов в бане в Москве

Полицейские не совершали противоправные действия в отношении иностранных граждан, задержанных 10 апреля в банном комплексе «Бодрость» в Москве, утверждают в пресс-службе МВД. Ранее проверить действия силовиков во время рейда просил МИД Киргизии. В Бишкеке российскому послу Сергею Вакунову вручили официальную ноту в связи с массовыми задержаниями граждан Киргизии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Дополнительно сообщаем, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, в настоящее время обращений от них в территориальный орган внутренних дел города Москвы не поступало»,— говорится в сообщении МВД.

11 апреля Telegram-каналы распространили видео рейда в банном комплексе. На кадрах силовики укладывают мужчин лицом вниз, бьют их ногами и заставляют идти на коленях. Telegram-канал Readovka писал, что мигранты-нелегалы «оккупировали баню», отказавшись пускать туда русских. По данным канала, было задержано около 40 человек.

В пресс-службе МВД уточнили, что рейд проводился 10 апреля при содействии ФСБ и Росгвардии в рамках противодействия незаконной миграции. Было задержано 59 иностранных граждан. В отношении 25 из них составили протоколы о нарушении правил въезда и пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП). Им грозит выдворение за пределы страны. Кроме того, работодателя шестерых из задержанных планируется привлечь по ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности).

Полина Мотызлевская