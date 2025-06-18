В Екатеринбурге разработают новый дизайн остановок за 1 млн рублей

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на разработку эскизного дизайн-проекта и технического проекта остановок общественного транспорта, следует из данных портала госзакупки. Стоимость работ оценивается в 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно документации, дизайн навесов должен быть выполнен в современном минималистичном стиле, с использованием устойчивых к коррозии и антивандальных материалов, подходящих для уральского климата. При этом стоимость изготовления одной остановки не должна составлять от 400-500 тыс. руб.

Ранее депутаты обращали внимание на отсутствие остановочных навесов на месте демонтажа нестационарных торговых объектов (НТО). Депутат от «Единой России» (ЕР) Антон Швалев предложил сразу устанавливать новый навес на том месте, где был снесен старый.

Напомним, в мае депутаты гордумы приняли новые условия размещения киосков, разработанные мэрией, которые предполагают запрет работы НТО на туристических маршрутах в городе. В 2025 году с улиц Екатеринбурга планируется снести более 1,3 тыс. торговых точек.

Полина Щуцкая