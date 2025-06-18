Израиль открыл запись на вывозные рейсы для туристов

Министерство туризма Израиля сообщило, что открыта запись для иностранцев на вывозные авиарейсы из страны. Также открыты все сухопутные пограничные переходы в Иорданию и Египет. Некоторые туристы пользуются ими для выезда, уточнило ведомство. Сейчас в Израиле находятся около 38 тыс. туристов из разных стран.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ иранские военные наносят удары по израильской территории. Росавиация ограничила полеты в Израиль и Иран, Минэкономики рекомендовало не продавать туры в эту страну. Семьи сотрудников посольства РФ в Израиле выехали в Египет.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Диверсия огромного масштаба».