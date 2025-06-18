Один человек погиб и пятеро ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 74 боеприпасов и 65 беспилотников. В результате один человек погиб и пятеро были ранены. Разрушения установлены в пяти частных домовладениях и 14 транспортных средствах. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе поселки Дубовое, Октябрьский, Разумное, села Соломино, Солохи и хутор Церковный атаковали семью дронами. В Октябрьском поврежден забор частного домовладения, на Церковном — корпус сельхозпредприятия.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое и Кукуевка подверглись атакам 17 беспилотников. В Двулучном пострадал склад на территории соцобъекта.

В Волоконовском районе села Волчья Александровка и Грушевка попали под удар трех БПЛА. В районе первого села повреждено оборудование коммерческого объекта, во втором — линия электропередачи (ЛЭП).

В Грайворонском округе по городу Грайворон, селам Гора-Подол, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпустили четыре боеприпаса и 11 беспилотников. В Грайвороне три мирных жительницы пострадали от детонации дрона рядом с аптекой. Их обследовали в горбольнице №2 Белгорода, баротравмы не подтвердились. Еще один пострадавший позже самостоятельно обратился за медпомощью. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Лечение проходит амбулаторно. В городе разрушения получили коммерческий объект и пять транспортных средств. Сегодня утром в селе Гора-Подол от удара беспилотника пострадала машина.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутор Высокий подверглись 14 обстрелам с применением 70 боеприпасов и атакам восьми БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

В Ракитянском районе села Борисполье и Илек-Кошары атаковали тремя FPV-дронами. В районе села Борисполье от удара дрона по легковушке погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Горкавенко. Машина получила повреждения. В селе Илек-Кошары горела кровля частного дома. Кроме того, вчера вечером в селе Борисполье было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Свет в дома населенного пункта уже вернули.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Дмитриевка, Доброе, Муром, Старовщина, хуторам Ржавец и Стадников ударили 11 беспилотниками. В Шебекине ранен мирный житель. Пострадавшему оказали медпомощь в Шебекинской центральной райбольнице, лечение продолжает амбулаторно. В городе повреждены два частных дома, «Газель», пять автомобилей и коммерческий объект, в селе Старовщина — грузовик, в селе Вознесеновка — частный дом и ЛЭП, в селе Муром — частное домовладение. Вчера вечером в муниципалитете произошло аварийное отключение электроэнергии: без света остаются села Дмитриевка, Доброе и Яблочково.

Над Яковлевским округом подавили пять беспилотников самолетного типа. Последствий нет.

Сутками ранее в результате атак ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще четыре человека были ранены. Разрушения получили три частных дома и шесть автомобилей.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова