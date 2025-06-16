Застрявшим в Израиле россиянам предложили вернуться домой через Египет

Посольство России в Египте сообщило, что российские туристы могут покинуть Израиль по сухопутному переходу с Египтом в городе Таба. Так они смогут добраться до аэропортов Шарм-эш-Шейха или Каира, откуда продолжают летать прямые рейсы в Россию.

«Российские граждане имеют возможность перейти на египетскую территорию и, бесплатно получив так называемый синайский штамп, добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха, откуда налажено прямое авиасообщение с нашей страной, или, приобретя визу за $25, вылететь в Россию из Каира»,— говорится в сообщении посольства.

Израиль закрыл воздушное пространство для гражданской авиации 13 июня на фоне военной эскалации с Ираном. Росавиация запретила российским перевозчикам выполнять полеты в Израиль, Иран, Ирак и Иорданию. По данным АТОР на 13 июня, в Израиле и Иране находилось до 500 туристов из России.

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