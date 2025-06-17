Экс-замминистра обороны Иванов хотят обанкротить из-за долга в 175 млн рублей

Промсвязьбанк (ПСБ) подал заявление о банкротстве бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова из-за невозврата кредита на 175 млн руб. Об этом сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Денис Балуев.

Как следует из документов, после развода и раздела имущества у господина Иванова осталась квартира на Поварской улице в Москве площадью 300 кв. м. Под залог этой недвижимости ПСБ выдал кредит, на который был приобретен дом в подмосковных Раздорах. «Долг по кредиту составляет 175 млн руб. — это полная стоимость дома»,— пояснил адвокат.

По его словам, с марта 2025 года Тимур Иванов должен был начать погашение, но не смог этого сделать из-за уголовного преследования.

Ранее Верховный суд РФ признал, что потерпевшие по уголовному делу не имеют преимуществ перед другими кредиторами в отношении активов должника. В случае банкротства ПСБ сможет претендовать на активы бывшего замминистра, включая недвижимость, которая уже арестована следствием.

Тимур Иванов находится под арестом с 24 апреля 2024 года. В отношении него возбуждены два уголовных дела о взятке на сумму свыше 1,2 млрд руб. и хищении более 4,2 млрд руб. Вину бывший замминистра не признает. 18 апреля суд продлил https://www.kommersant.ru/doc/7672900 ему срок ареста до июля.

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