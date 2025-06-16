В Белгородской области за неделю восстановили 287 домов, пострадали 178

За прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 287 частных домов и квартир, поврежденных при обстрелах. К списку разрушений добавились 178 объектов. Это следует из докладов глав муниципалитетов на оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Белгороде за неделю разрушения получили частный дом и пять квартир. Ремонт завершен в трех объектах ИЖС и девяти квартирах (всего — 12). В работе остаются 53 жилых помещения (43 частных дома и десять квартир).

В Белгородском районе пострадали 39 ИЖС и шесть квартир (всего — 45). Восстановлены 34 частных дома и квартира (всего — 35). Ремонт предстоит выполнить еще в 150 объектах (131 частный дом и 19 квартир).

В Борисовском районе поврежден один ИЖС, расписки получены от собственников двух частных домов и трех квартир. Восстановлению подлежат 116 жилпомещений (62 ИЖС и 54 квартиры).

В Валуйском округе разрушения получили четырех частных дома и три квартиры, ремонт завершен в десяти ИЖС и квартире (всего — 11). В работе остались 66 объектов (61 частный дом и пять квартир).

В Грайворонском округе пострадали 19 ИЖС и семь квартир (всего — 26). Восстановлено 27 частных домов и 21 квартира (всего — 48). Осталось отремонтировать 132 жилых помещения (94 ИЖС и 38 квартир).

В Краснояружском районе повреждены четыре квартиры, расписки получены от собственников пяти частных домов и четырех квартир. В восстановлении нуждаются еще как минимум 22 ИЖС.

В Шебекинском округе разрушения получили 53 частных дома и 36 квартир (всего — 89). Ремонт выполнен в 58 ИЖС и 109 квартирах (всего — 167). В работе остаются 2 573 жилпомещения (1 364 частных дома и 1 209 квартир).

Неделей ранее строители завершили восстановление 278 жилых объектов в Белгородской области. Повреждения получили 182 дома.

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Алина Морозова