За неделю восстановили 278 белгородских домов и квартир, пострадали 182

За прошедшую неделю строители завершили восстановление 278 частных домов и квартир в Белгородской области, пострадавших при атаках ВСУ. Разрушения получили еще 182 жилых объекта. Об этом сообщили главы приграничных муниципалитетов на совещании в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В Белгороде за неделю пострадали три частных дома и четыре квартиры. Восстановлены шесть объектов ИЖС и пять квартир (всего — 11). Работы предстоит выполнить в 60 жилых помещениях (45 частных домов и 15 квартир).

В Белгородском районе повреждены 40 ИЖС и пять квартир (всего — 45). Ремонт завершен в 33 частных домах и 11 квартирах (всего — 44). В работе остаются 183 объекта (163 ИЖС и 20 квартир).

В Борисовском районе разрушения установлены в четырех частных домах и одной квартире, расписки получены от собственников пяти ИЖС. Восстановлению подлежат 105 жилпомещений (76 частных домов и 29 ИЖС).

В Валуйском округе пострадали частный дом и две квартиры, восстановлены 13 ИЖС. Ремонт предстоит выполнить на 70 объектах (67 частных домов и три квартиры).

В Грайворонском округе были повреждены 32 ИЖС и семь квартир (всего — 39). Восстановлены 29 частных домов и 21 квартира (всего — 51). Работы продолжаются в 154 жилых помещениях (100 ИЖС и 54 квартиры).

В Шебекинском округе разрушения получили 46 частных домов и 37 квартир (всего — 83). Расписки получены от собственников 62 ИЖС и 92 квартир (всего — 154). В работе остаются 2 735 жилых объектов (1 446 частных домов и 1 289 квартир).

С середины марта из-за подсчета ущерба не публикуются данные по повреждениям в Краснояружском районе, где осложнилась оперативная обстановка. В сегодняшнем «утреннем обращении» губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что строители начали восстанавливать поврежденные дома в поселке Красная Яруга, селе Отрадовка, на хуторе Савченко. «Как только позволит в других населенных пунктах оперативная ситуация, конечно же, начнем восстановление везде. Пока она остается достаточно напряженной»,— пояснил глава региона.

Неделей ранее в Белгородской области восстановили 313 частных домов и квартир, пострадавших при обстрелах. Перечень поврежденных объектов вырос на 142.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова