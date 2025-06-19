От деклараций к производству: путь технологического прорыва

Импорт — необходимая часть работы промышленности, даже в условиях санкций. Вахтанг Багатурия, генеральный директор RVi Group и ГК «Рубеж», рассказал «Ъ-Науке» о том, как законодательные неточности и недальновидность бизнеса мешают технологическому суверенитету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор RVi Group и ГК «Рубеж» Вахтанг Багатурия

Фото: агентство PromoAge Генеральный директор RVi Group и ГК «Рубеж» Вахтанг Багатурия

Фото: агентство PromoAge

Недавно Михаил Мишустин призвал участников ЦИПР экономить затраты за счет импортозамещающего ПО. Несмотря на существующие успехи российских компаний в создании аналогов зарубежных решений, к 2025 году процесс импортозамещения продолжает сталкиваться с рядом проблем и сложностей. С 2022 года из-за западных санкций и ухода из страны зарубежных компаний в России стараются развивать программы импортозамещения. В каких-то отраслях, например в сфере услуг или софтверных решений, они уже неплохо работают. Но в высокотехнологичных отраслях промышленности ситуация остается крайне сложной.

Многие предприятия по-прежнему критически зависят от импортных комплектующих, и чем более технологически сложная отрасль, тем сильнее эта зависимость, а создание полноценных отечественных аналогов сталкивается с целым комплексом проблем. Во многих отраслях, особенно в производстве — как простых, так и сложных компонентов для легкой и тяжелой промышленности — до сих пор нет альтернативы импорту — как официальному, так и серому.

Одной из ключевых проблем стало несовершенство законодательной базы. Требования Минпромторга и других ведомств к импортозамещению появились относительно недавно — в них есть ряд размытых формулировок, которые можно трактовать по-своему. В результате часть компаний не соблюдает требования. К примеру, еще в 2022 году глава комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев заметил неточность, позволяющую закупать иностранные товары под видом отечественных для выполнения квот. Происхождение товара не подтверждается, а лишь декларируется. Это создает парадоксальную ситуацию, при которой статистика показывает рост доли российских товаров, тогда как реальное производство внутри страны развивается гораздо более медленными темпами.

Не менее серьезным препятствием стала специфика российского бизнеса, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства, где бизнес уже много лет сосредоточен на том, чтобы как можно быстрее занять свою нишу на рынке. В сфере услуг сделать это намного легче, чем в производстве. Особенно если мы говорим о создании сложных технологичных компонентов (микроэлектроники, оптики и др.).

Сейчас стремительно растет число новых компаний в сфере оказания услуг (доставка, логистика, реклама и др.), но крайне мало компаний открывают производство. Доля новых ИП в производстве в общем числе — всего 4,2%, количество ООО в производстве, наоборот, сократилось на 4%, а в научной и технической деятельности — сразу на 14%.

Даже внутри промышленного сегмента предпочтение часто отдается технически более простым продуктам. Например, на маркетплейсах наибольшая доля товаров российского производства — у мебельщиков (44%) и производителей одежды и обуви (41%). В категории «электроника» доля российских товаров всего 9%. Все остальное — из Китая и других стран. Этот разрыв отражает ключевую проблему: бизнес выбирает те ниши, где можно быстро получить отдачу при минимальных технологических затратах, оставляя сложные, наукоемкие направления без должного внимания.

Глубинной причиной сложившейся ситуации остается невысокий уровень технологического суверенитета. Компаниям не хватает собственного оборудования и машин для выпуска как простых потребительских товаров, так и более сложных компонентов.

К тому же бизнес в нашей стране зачастую действует в отрыве от науки, так как стремится закрыть спрос здесь и сейчас. Инвестиции в наукоемкое производство, как правило, всегда связаны с долгосрочной окупаемостью, поэтому их могут позволить себе только крупные игроки или госкомпании. Например, микроэлектроника и оптика для камер в нашей стране вообще не производятся. Это вынуждает бизнес, занятый в этих нишах, продолжать закупать компоненты за рубежом, часто через схемы серого импорта.

Интегрировать зарубежные технологии в России — отдельная задача, особенно с учетом неоднородной развитости инфраструктуры. Это видно на примере «умных городов» — достижениями в их развитии пока могут похвастаться города-миллионники: Москва, Санкт-Петербург и Казань. Неплохая динамика роста в Краснодаре, Екатеринбурге, Сочи и Калининграде. Однако многие другие российские регионы пока находятся на начальных этапах цифровизации и часто имеют ограниченный доступ к новым технологиям. В том числе поэтому зарубежное оборудование не всегда работает исправно.

Сложившаяся ситуация требует системного пересмотра подхода к импортозамещению. Прежде всего необходимо устранить неточности в законодательстве, позволяющие имитировать процесс замены иностранных товаров отечественными. Крайне важно расширить реестр Минпромторга, включив в него критические виды оборудования и компонентов, а также ужесточить процедуры подтверждения происхождения продукции. Однако одних лишь административных мер будет недостаточно — не менее значимой представляется задача по изменению инвестиционного климата. Без существенных налоговых льгот и целевых программ поддержки переориентировать бизнес на долгосрочные наукоемкие проекты будет крайне сложно.

Ключевое значение приобретает вопрос технологического развития. Особое внимание следует уделить не только развитию сотрудничества между бизнесом и научными учреждениями, но и созданию собственных R&D-центров на предприятиях. Хотя такая стратегия требует значительных вложений и не дает быстрой отдачи, многие перспективные разработки российских ученых так и не доходят до стадии промышленного внедрения именно из-за разрыва между исследовательской и производственной сферами. Собственные исследовательские подразделения, даже небольшие, позволяют компаниям не только коммерциализировать существующие разработки, но и постепенно наращивать технологическую экспертизу, что в долгосрочной перспективе обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество. Таким образом, создание эффективных механизмов коммерциализации технологий должно дополняться стимулированием бизнеса к развитию собственных научно-технических компетенций.

Пока же многие предприятия оказываются перед непростым выбором: либо продолжать использовать серые схемы поставок, либо соглашаться на менее эффективные отечественные решения. И тот, и другой вариант не способствуют технологическому развитию страны. Преодоление этого тупика потребует не только усилий со стороны государства, но и изменения самой философии ведения бизнеса в России, где долгосрочные инвестиции в технологии должны стать приоритетом, а не исключением.

Подготовлено при поддержке агентства PromoAge