Число погибших после удара дрона ВСУ по Татарстану возросло до двух

Еще один человек погиб после удара дрона ВСУ по Елабужскому району Татарстана, сообщил официальный Telegram-канал республики. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти не удалось.

Ранее стало известно об одном погибшем рабочем и 13 пострадавших. Это произошло при падении обломков украинского БПЛА на контрольно-пропускной пункт автозавода. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Поскольку обломки дрона упали не на сам завод, а на проходную, производственный процесс на предприятии продолжается. Об этом рассказала руководитель пресс-службы губернатора Лилия Галимова.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотник упал на заводчан».