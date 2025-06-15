Атака дрона ВСУ по заводу в Татарстане признана терактом

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки беспилотника ВСУ по автомобильному заводу в Елабужском районе Татарстана.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Расследованием дела займется главное следственное управление СКР, сообщила пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работает следственная группа. Устанавливается тип беспилотника. Оценивается размер причиненного ущерба.

Днем 15 июня во время атаки ВСУ на Татарстан обломки одного уничтоженного беспилотника упали на проходную автомобильного завода. Один человек погиб, 13 получили ранения.