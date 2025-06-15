Автозавод в Татарстане продолжает работу после падения обломков дрона

Падение обломков украинского дрона на контрольно-пропускной пункт автозавода в Елабужском районе Татарстана не повлияло на производственный процесс. Об этом рассказала «Интерфаксу» руководитель пресс-службы губернатора Лилия Галимова.

Она подтвердила, что обломки БПЛА упали не на сам завод. Ранее сообщалось, что при атаке на предприятие один человек погиб, еще 13 пострадали. Девять из них госпитализированы. Прокуратура республики взяла соблюдение прав раненых на личный контроль.

По факту ударов по Елабужскому району Татарстана возбуждено уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Расследованием займется главное следственное управление Следственного комитета России.