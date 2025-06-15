WSJ: аятолла Али Хаменеи оказался среди целей Израиля в Иране

Израиль допускает удары по любым целям, которые способствуют уничтожению иранской ядерной программы. Под запретом не находится даже убийство лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на одного из израильских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аятолла Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Аятолла Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

По словам источника, до тех пор, пока существует иранская ядерная программа, Израиль допускает удары по любым целям. Поэтому если убийство аятоллы поможет остановить программу, то власти пойдут и на это, считает собеседник издания.

Источник заявил, что ядерная инфраструктура Ирана уже подверглась «сокрушительному удару». И Иран либо добровольно свернет ядерную программу, либо лишится возможности ее восстановить, пишет WSJ.

Сегодня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готова подписать соглашение, гарантирующее отказ от ядерного оружия. Однако Тегеран не согласится на лишение ядерных прав, сказал он. Господин Арагчи также объяснил, что Иран готов был представить свой вариант соглашения с США на шестом раунде переговоров, который не состоялся из-за эскалации конфликта с Израилем.

Екатерина Отрашкевич