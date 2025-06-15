Трамп призвал сделать Ближний Восток снова великим

Израиль и Иран должны заключить соглашение, убежден президент США Дональд Трамп. По его словам, стороны достигнут мира совсем скоро. Для этого, добавил американский лидер, в переговорном процессе необходимо использовать «разум, согласованность и здравомыслие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Уже идут многочисленные звонки и встречи. Я делаю многое, но мне никогда не ставят это в заслугу. Это нормально, народ все понимает»,— написал господин Трамп в социальной сети Truth Social. По его убеждению, Ближний Восток следует сделать «великим снова».

Чтобы доказать вклад США в мирное урегулирование между другими странами, Дональд Трамп напомнил о своем участии в разрешении конфликта Индии и Пакистана. Также, подчеркнул он, благодаря усилиям США удалось избежать эскалации между Сербией и Косово.

Отдельно господин Трамп отметил спор Египта и Эфиопии за плотину на реке Нил. «Сейчас там мир, по крайней мере временно, благодаря моему вмешательству — и он сохранится!» — заключил американский президент.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Восходящий лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».