Диверсификация резервов

По данным Международного валютного фонда (МВФ), доля доллара в мировых валютных резервах продолжает постепенно снижаться. На начало 2025 года она составляла минимальные за тридцать лет 57,8%. Сам МВФ считает одной из причин диверсификацию резервов в пользу золота для минимизации рисков введения санкций против валютных активов. Доля евро уже несколько лет колеблется на уровне около 20%. На третьем месте — японская иена с долей около 6% (в 2019-м — 5,3%, в 2022-м — 5,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За последние три года качественных изменений в статусе валют в мировой экономике не произошло. Доллар и евро — это по-прежнему первый эшелон по сумме показателей. Фунт, иена, юань — второй

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ За последние три года качественных изменений в статусе валют в мировой экономике не произошло. Доллар и евро — это по-прежнему первый эшелон по сумме показателей. Фунт, иена, юань — второй

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом позиции основных мировых резервных волют в течение последних трех лет остаются относительно стабильными, а в международных расчетах доллар даже немного укрепился. «Роль доллара США хоть и снизилась в 2024 году до минимума за последние тридцать лет, но сложно назвать такую динамику критичной, поскольку в 2022 году этот показатель составлял 59,5%, в 2019-м — 62%»,— отмечает ведущий аналитик «Цифра Брокер» Наталия Пырьева.

Умеренная тенденция к снижению доли доллара связана с ростом доли других валют: фунта стерлингов (4,7%), канадского доллара (2,8%), юаня (2,2%) и австралийского доллара (2,1%). Тем не менее какие-либо прорывные валюты отсутствуют, добавляет госпожа Пырьева. В частности, доля юаня в резервах в 2024 году составила около 2%, что соответствует уровню 2019 года (1,95%) после роста до почти 3% в 2022 году.

«За последние три года, если мы говорим про мировую экономику в целом, качественных изменений в статусе валют не произошло. Доллар и евро — это по-прежнему первый эшелон по сумме показателей. Фунт, иена, юань — второй, причем фунт и иена скорее теряют долю, а юань понемногу набирает»,— рассуждает старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Элементы альтернативы

Среди основных причин постепенного снижения доли доллара эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников называет санкционную политику США, из-за чего многие страны решили диверсифицировать свои резервы в альтернативных валютах. Главным бенефициаром стал юань, а также австралийский и канадский доллары.

«Увеличение резервов в австралийском и канадском долларах можно было объяснить более высокими процентными ставками ЦБ в этих валютах в 2023–2024 годах. Китай же скорее воспринимается как прямой конкурент США, поэтому увеличение юаней в резервах можно определенно точно назвать элементом диверсификации»,— говорит он.

В то же время структура валют в международных расчетах изменилась более заметно и потенциально более неожиданно за последние годы в условиях тренда на дедолларизацию, отмечает госпожа Пырьева. По данным SWIFT, в 2024 году доля доллара США выросла до 49% по сравнению с 40% на конец 2021 года и 30% — на конец 2011 года. Такая динамика объясняется глобализацией и развитием международных цепочек поставок. Одновременно с этим наблюдается заметное снижение роли евро: до 21% в 2024 году против 34–44% в 2012–2019 годах. Резкое снижение доли евро наблюдается преимущественно со второй половины 2023 года.

Доля юаня в расчетах выросла более заметно, нежели в резервах, превысив 4% в 2024 году. В 2012 году юань составлял до 1%, в 2019 — до 2%, заметный рост начался во второй половине 2022 года и продолжается до сих пор.

В январе 2025 года доля платежей по всему миру с участием доллара выросла еще больше: до 50,2% по сравнению с 49,1% месяцем ранее. «Это самый высокий показатель с середины 2023 года. Будучи основной резервной валютой мира, доллар продолжает составлять подавляющее большинство трафика на SWIFT. За последние два года он занимал в среднем около 48% от общего мирового трафика. Следом идет евро, его доля составляет около 23%, доля британского фунта — 7,1%»,— говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Сегодня в долларе выставляется 54% счетов экспортеров, против 30% в евро и 4% в юане. Наибольшая доля валютных операций в мире также осуществляется с долларом — 88% сделок, с евро — 31%, с юанем — 7%.

Подорванное доверие

По словам господина Потавина, торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против 180 стран мира в этом году, ощутимо подорвала доверие к США и к доллару на мировой арене. Очевидно, что в связи с этим роль доллара в резервах постепенно будет снижаться. Однако процесс этот будет очень продолжительным и займет многие десятилетия.

При этом на горизонте двух десятилетий стоит ждать продолжения медленного роста доли юаня, отмечает господин Куликов. Если мировая торговля станет еще более фрагментированной, чем сейчас, разумно ожидать, что и использование валют будет переживать похожие процессы и в большей степени будет отражать потребности возникающих торговых и финансовых блоков, рассуждает он.

Доля юаня в международных расчетах в первые месяцы 2025 года увеличилась на 0,54 п. п., до 4,33%. Он продолжает постепенно набирать вес в системе международных расчетов, что можно объяснить во многом желанием участников диверсифицировать активы по отношению к валютам западных стран, считает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Кроме того, Китай является второй по величине экономикой мира, хотя и не обладает свободно конвертируемой валютой, что может затруднять ее более широкое применение, добавляет она.

Россия снижает потребность в валюте

Оценить вес рубля в международных платежах довольно сложно, поскольку, с одной стороны, доля расчетов в нем с «дружественными» странами за последние три года значительно выросла, в то время как расчеты с западными странами свелись почти к нулю, так как в РФ сейчас нет биржевых торгов долларом, евро и другими свободно конвертируемыми валютами, говорит Александр Потавин.

В марте 2025 года более половины российского импорта, по словам господина Потавина, уже проводилось в рублях, а в феврале был установлен рекорд рублевых расчетов: 53,5% от всего импорта товаров и услуг в Россию. В такой ситуации потребность в долларах и евро в России снижается. Так, в марте 2025 года на импорт ушло около $4,4 млрд, хотя до начала украинских событий на импорт приходилось тратить $20–22 млрд. Это стало следствием того, что подавляющее большинство импорта сейчас идет через Китай.

Из-за санкций для международных расчетов в отношении России все чаще используют криптовалюту и соответствующие площадки, замечает господин Потавин. Криптовалюты в последние пару лет стали входить в число продуктов у крупнейших кредитных организаций, особенно в части совершения трансграничных платежей в «серой» зоне.

«В России, однако, есть существенное ограничение: крипту нельзя использовать как законное средство оплаты. Тем не менее многие премиум-клиенты крупных банков имеют возможность через банковское приложение купить крипту, инвестировать в нее или перевести стейблкоины за рубеж. Это очень востребованная услуга, из-за того, что в России почти не осталось банков с работающей системой SWIFT»,— отмечает аналитик ФГ «Финам».

Тенденции продолжатся

В будущем тенденция к снижению доли доллара в резервах сохранится, а доля евро в целом может возрасти из соображений диверсификации от доллара и на фоне реформ в ЕС (например, стимулы в замедляющейся экономике Германии), считает господин Решетников. Что касается юаня, то его доля также будет расти и в основном как альтернатива валютам западных стран, применяющих санкции.

«У Китая есть довольно обширный потенциал для наращивания присутствия нацвалюты в международных резервах и расчетах. Вклад Китая в мировой ВВП составляет 17%, а его вклад в мировую торговлю — чуть ниже 13%. В то же время доля юаня в международных расчетах и резервах занимает всего лишь 2,5%»,— говорит господин Решетников.

«Мы полагаем, что в ближайшие годы не стоит ожидать сильного структурного изменения в валютных резервах или расчетах, однако тенденция к снижению превалирующей роли доллара будет продолжаться вместе с ростом весов прочих валют и цифровых валют»,— добавляет госпожа Пырьева.

По мнению госпожи Кожуховой, какого-то резкого падения доли доллара в мировых резервах в ближайшие годы ждать не стоит. Но реалии современного мира и, в частности, появление криптовалют, о создании стратегического резерва из которых уже объявили в США, могут привести к дальнейшему снижению важности «американца», подчеркивает она. В марте Дональд Трамп сообщил, что биткоин включен в число активов, находящихся в резерве американского правительства.

Особенно актуальным негативный для доллара сценарий станет в случае продолжения радикальной внешней политики Трампа, которая отрицательно сказывается на репутации доллара наряду с прецедентом заморозки валютных активов России, указывает госпожа Кожухова.

Виктория Алейникова