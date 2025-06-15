Воронежский «Факел» покинули тренер Дмитрий Кудинов и нападающий Матвей Ивахнов — у обоих закончился контракт, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Дмитрий Кудинов пришел в «Факел» четыре года назад: сначала он возглавлял молодежную команду клуба, а затем работал в тренерском штабе первой команды.

Матвей Ивахнов родился в 2003 году в городе Волжский Волгоградской области. Начал заниматься футболом в Волгограде, затем перебрался в Москву. На профессиональном уровне играл за латвийский клуб «Супер Нова» и ФК «Красава» (город Одинцово). Перед началом сезона 2022/23 Матвей Ивахнов подписал контракт с «Факелом», который впервые с 2001 года вышел в элитный дивизион российского футбола.

Последний сезон футболист играл во Второй лиге — он был арендован ивановским «Текстильщиком».

После окончания сезона клуб покинули полузащитники Дилан Мертенс, Михаил Щетинин, нападающий Алексей Каштанов, универсальный футболист Александр Ломовицкий, защитник Игорь Калинин, вратарь Александр Беленов, а также капитан полузащитник Ираклий Квеквескири.

При этом клуб заключил долгосрочные контракты с вратарем «Химок» Игорем Обуховым и нападающим «СКА-Хабаровск» Георгием Гонгадзе.

По итогам сезона занявший последнее место в турнирной таблице «Факел» возвращается в Первую лигу спустя три сезона в Российской премьер-лиге.

Юрий Голубь