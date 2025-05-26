Четыре футболиста покидают воронежский «Факел»

Из воронежского футбольного клуба «Факел» уходят полузащитники Дилан Мертенс, Михаил Щетинин, нападающий Алексей Каштанов и универсальный футболист Александр Ломовицкий. Об этом сообщили в пресс-службе команды. О дальнейших планах футболистов не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Александр Ломовицкий, Михаил Щетинин и Алексей Каштанов перестанут выступать за «Факел» из-за «окончания срока действия арендных соглашений». С Диланом Мертенсом у клуба истек контракт.

Дилан Мертенс и Михаил Щетинин присоединились к «Факелу» в июне 2024 года. Последнего клуб арендовал у столичного «Локомотива». Алексей Каштанов из «Урала» с августа 2024-го также играл за «Факел» на правах аренды. Александр Ломовицкий присоединился к «огнеопасным» в январе 2025-го — клуб арендовал его у «Спартака».

В конце прошлой недели «Факел» сыграл в ничью с «Крыльями Советов». Таким образом, воронежский клуб финишировал на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками. По итогам сезона «Факел» возвращается в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ.

Егор Якимов