Воронежский «Факел» покидает его капитан Ираклий Квеквескири

Капитан воронежского футбольного клуба «Факел» полузащитник Ираклий Квеквескири уходит в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба: «За три сезона он провел в футболке нашего клуба 80 матчей, забив три мяча». О дальнейшей судьбе футболиста не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Факел» Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Сегодня также стало известно, что воронежскую команду покидают еще шесть игроков: полузащитники Дилан Мертенс, Михаил Щетинин, нападающий Алексей Каштанов, универсальный футболист Александр Ломовицкий, а также защитник Игорь Калинин и вратарь Александр Беленов.

24 мая «Факел» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Таким образом, воронежский клуб финишировал на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками. По итогам сезона «Факел» возвращается в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ.

О том, как прошел последний матч воронежской команды,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова