Игорь Калинин и Александр Беленов покидают воронежский «Факел»

Защитник Игорь Калинин и вратарь Александр Беленов уходят из воронежского футбольного клуба «Факел». Об этом сообщили в пресс-службе команды. Об их дальнейших планах не сообщается.

Игорь Калинин покидает клуб из-за окончания срока действия арендного соглашения, а Александр Беленов — из-за истечения контракта.

За воронежскую команду Калинин из «Ростова» выступал с сентября 2022 года на правах аренды. В июле 2024-го клубы заключили новое соглашение. Контракт с Беленовым из «Рубина» был заключен «Факелом» в июне 2023-го.

Сегодня также стало известно, что воронежскую команду покидают еще четыре игрока: полузащитники Дилан Мертенс, Михаил Щетинин, нападающий Алексей Каштанов и универсальный футболист Александр Ломовицкий.

В конце прошлой недели «Факел» сыграл в ничью с «Крыльями Советов». Таким образом, воронежский клуб финишировал на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками. По итогам сезона «Факел» возвращается в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ.

Егор Якимов