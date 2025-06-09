Воронежский «Факел» заключил контракты с Игорем Обуховым и Георгием Гонгадзе

Вратарь «Химок» Игорь Обухов и нападающий «СКА-Хабаровск» Георгий Гонгадзе заключили долгосрочные контракты с воронежским футбольным клубом «Факел». Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Факел" Георгий Гонгадзе (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок команды "Факел" Георгий Гонгадзе (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Игорю Обухову 29 лет. Предыдущие два сезона он выступал за подмосковные «Химки». Ранее играл за «Тюмень», «Арсенал», «СКА-Хабаровск», «Ротор» и «Нефтехимик». По данным сайта transfermarkt.world, трансферная стоимость спортсмена на сегодня — € 400 тыс. Георгию Гонгадзе также 29 лет. В сезоне 2022-2023 он уже выступал за «Факел» и забил девять мячей в 28 матчах РПЛ. После этого футболист играл за «СКА-Хабаровск» и забил 12 мячей в 33 матчах Первой лиги. Его трансферная стоимость на сегодня — € 500 тыс.

В конце мая «Факел» покинули вратарь Александр Беленов, нападающий Алексей Каштанов, полузащитник и капитан Ираклий Квеквескири, а также полузащитники Дилан Мертенс, Михаил Щетинин, защитники Игорь Калинин и Сергей Брызалов.

В последнем, 30-м туре РПЛ «Факел» сыграл вничью с «Крыльями Советов», финишировав на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками. По итогам сезона «Факел» возвращается в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ.

О том, как прошел матч воронежской и самарской команд,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов