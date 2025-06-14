Лидер Ирана назначил нового главу ВКС КСИР после гибели предыдущего
Генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави назначен командующим воздушно-космическими силами КСИР. Соответствующий указ подписал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.
Бывший глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде погиб 13 июня в результате атак Израиля. Также сообщалось о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, начальника Генштаба Мохаммада Багери, двух его заместителей, а также ученых-ядерщиков.
14 июня канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о расширении операции «Нация львов» на территории Ирана. В ответ на действия еврейского государства иранские вооруженные силы начали операцию «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет. Сегодня Тегеран анонсировал массированные атаки по Израилю.
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