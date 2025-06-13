Нетаньяху обсудит с Путиным эскалацию конфликта Израиля и Ирана

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху планирует в ближайшее время провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Темой обсуждений станет эскалация конфликта Израиля и Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Также ожидаются переговоры господина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Премьер уже провел переговоры с несколькими главами государств, в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Лидеры выразили понимание нужд Израиля в обеспечении безопасности в свете угрозы уничтожения со стороны Ирана»,— говорится в сообщении. Биньямин Нетаньяху заявил, что продолжит поддерживать с ними постоянный контакт в ближайшие дни.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В ходе нее израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным иранского агентства NourNews, среди мирного населения погибли 78 жителей Тегерана, еще 329 пострадали.

Подробнее — в материале «Израиль совершил львиный бросок».

Елизавета Шмакова